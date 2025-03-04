خلال 10 أشهر.. إيران تصدر 294 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى العراق

شفق نيوز/ أعلنت كمارك محافظة إيلام في ايران، يوم الثلاثاء، تصدير 294 ألفاً و472 طناً من المنتجات الزراعية المختلفة إلى العراق عبر حدود مهران الدولية.

وقال المدير العام لكمارك محافظة إيلام، سهراب كمري، وفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية ، إن "القيمة الإجمالية لهذه الصادرات بلغت 123 مليوناً و34 ألفاً و497 دولاراً"، مشيراً إلى أن "أبرز المنتجات المصدرة شملت البطيخ، والتفاح، والخيار، والطماطم، والبرتقال".

وأضاف، أن "إجمالي الصادرات من حدود مهران إلى العراق ودول أخرى منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية الشهر العاشر من العام نفسه بلغ 1.462 مليار دولار، بوزن إجمالي قدره 2.448 مليون طن".

وأشار إلى أن "ما معدل 400 شاحنة يومياً تعبر الحدود باتجاه العراق محملة بالبضائع التجارية والتصديرية، وذلك بعد استكمال الإجراءات الكمركية اللازمة".

يذكر أن حدود مهران الدولية تعد من أهم المعابر التجارية بين إيران والعراق، حيث تؤدي دوراً بارزاً في حركة التبادل التجاري بين البلدين.