خلال 10 أشهر.. نحو 318 ألف شاحنة بضائع عبرت من إيران إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن مدير عام جمارك محافظة كرمنشاه الإيرانية، علي أصغر عباس زاده، يوم الخميس، أن ما يقارب 318 ألف شاحنة محملة بمختلفة البضائع عبرت من منفذ كرمنشاه إلى العراق خلال عشرة أشهر.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن عباس زاده، قوله إن عدد الشاحنات المصدرة للبضائع في عشرة أشهر من هذا العام (العام الإيراني يبدأ في 21 آذار/ مارس)، التي عبرت إلى العراق من جمارك كرمنشاه بلغ 317 ألفاً و898 شاحنة.

وأضاف أنه كان لجمارك برويزخان الحدودية مع العراق الحصة الأكبر من الشاحنات التي تحمل البضائع حيث بلغ عددها 119 ألفاً و39 شاحنة.

وأشار إلى أن حصة جمارك خسروي من الشاحنات بلغت 79 ألفاً و542 شاحنة، وجمارك سومار 61 ألفاً و237 شاحنة، وجمارك الشيخ صالح 35 ألفاً و285 شاحنة، وجمارك شوشمي كانت حصتها 22 ألفاً و795 شاحنة.

وختم عباس زاده بالقول إن إجمالي حمل الشاحنات المصدرة بلغ 6 ملايين و75 ألفاً و865 طناً، لافتاً إلى أن قيمة هذه البضائع تبلغ مليارين و587 مليون دولار، ومن أهم سلع التصدير حديد التسليح والحديد، والبلاط والسيراميك وأحجار البناء، والفواكه والخضروات، ومنتجات الألبان، وجميع أنواع المنتجات البلاستيكية، والحاويات التي تستخدم لمرة واحدة.