خلال 10 أشهر .. الدولار يحافظ على أعلى مستوى له

شفق نيوز/ احتفظ الدولار بأعلى مستوى له في 10 أشهر يوم الجمعة مع توجه الأسواق إلى نهاية الربع، مما أعطى الين مساحة أكبر قليلاً للتنفس في نهاية الأسبوع وسط مخاوف من التدخل.

وتماسك اليورو إلى حد كبير بعد انتعاشه أثناء الليل لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوياته في يناير كانون الثاني عند 1.0482 دولار والذي إذا تم كسره سيكون أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى، ثابتًا في الغالب في الصباح الآسيوي، متجهًا نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، بعد انخفاضه إلى مستوى منخفض بلغ 106.020 خلال الليل.

وارتفع الدولار وسط توقعات بأن الولايات المتحدة. سيظل الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونة في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة مقارنة بالاقتصادات الأخرى، بعد أن حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي من أنه قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر ومن المرجح أن يبقيها مرتفعة لفترة أطول.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة، التي كانت تدعم ارتفاع الدولار، من أعلى مستوياتها في عدة سنوات بين عشية وضحاها، حيث تدخلت العوامل الفنية لوقف ارتفاعها.

في الوقت نفسه، تتطلع الأسواق إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية التي ستصدر في وقت لاحق يوم الجمعة، في الولايات المتحدة. يبدو أنه يتجه نحو إغلاق جزئي للحكومة، مما قد يؤثر على إصدار البيانات الاقتصادية، مما يوفر القليل من الرؤية حول كيفية أداء الاقتصاد.

ويظل الين تحت التركيز حيث يتم تداوله بالقرب من مستوى 150، وهو ما يُنظر إليه على أنه قد يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية.

ومقابل الدولار، تم تداول العملة اليابانية عند 149.34 ين.

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تباطأ في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف الوقود، مما يشير إلى أن ضغوط زيادة التكلفة بدأت تبلغ ذروتها، مما يخفف من التعافي الاقتصادي الهش.

وأظهرت بيانات منفصلة استقرار إنتاج المصانع في أغسطس، في علامة على أن الشركات تشعر بالألم من ضعف الطلب العالمي ومؤشرات ضعف في الاقتصاد الصيني.

وقال ياسوناري أوينو، كبير اقتصاديي السوق، إنه على الرغم من أن التدخل في سوق العملات قد يكون له تأثير محدود، فإن "الحكومة لن تخسر أي شيء سياسياً إذا أظهرت للشعب الياباني أنها جادة في معالجة الارتفاع في أسعار الواردات الناتج عن ضعف الين". في Mizuho Securities، في مذكرة للعملاء.

وفي مكان آخر، استقر اليورو عند 1.05625 دولار، منخفضًا بنسبة 0.04٪ حتى الآن في آسيا بعد أن ارتفع عن أدنى مستوى له في عدة أشهر هذا الأسبوع عند 1.0488 دولار. وسوف يتطلع المستثمرون إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة من منطقة اليورو للحصول على أدلة حول حالة اقتصاد الكتلة، وفقا لـ"رويترز".