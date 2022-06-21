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خلال يوم.. نحو 250 مليون دولار مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-21T10:50:22+0000
خلال يوم.. نحو 250 مليون دولار مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك من الحوالات الخارجية ما يقارب من 250 مليون دولار في مزاد اليوم الثلاثاء. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 248 مليونا و851 الفا و384 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً مقابل دولار واحد.

واضاف مراسلنا ان نسبة 75% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 199 مليونا و151 ألفا و 384 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 49 مليونا و700 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 210 شركات توسط.

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