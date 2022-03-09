خلال يوم .. مبيعات البنك المركزي العراقي للدولار تتخطى 200 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الاربعاء لتتخطى 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته لتصل الى 208 ملايين و514 الفا و298 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء التي بلغت المبيعات فيه 197 مليونا و727 الفا و321 دولارا.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات كانت على شكل حوالات خارجية والتي بلغت 134 مليونا و954 الفا و298 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 73 مليوناً و560 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى ان 25 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و22 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 316 شركة توسط.