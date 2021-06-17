خلال يوم.. البورصة العراقية تتداول 801 مليون سهم

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، عن تداول 801 مليون سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 806 ملايين دينار .

وقال السوق في تقرير اطلعت وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 33 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 51 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 18 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 801 مليون و647 الفاً و474 سهماً، بقيمة مالية بلغت 806 ملايين و977 الفاً و179 دينار من خلال تنفيذ 502 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 567.76 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.51% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 149 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 408 ملايين دينار من خلال تنفيذ 111 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 37 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 190 مليون دينار من خلال تنفيذ 13 صفقة.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.