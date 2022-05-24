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خلال يوم .. البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 220 مليون دولار بمزاد العملة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-24T11:21:18+0000
خلال يوم .. البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 220 مليون دولار بمزاد العملة

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، أكثر من 220 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات البنك المركزي بلغت اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 222 مليونا و44 الفا و487 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات ذهبت لتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 171 مليونا و244 الفاً و487 دولارا، فيما ذهب المتبقي منها على شكل مبيعات نقدية والتي بلغت 50 مليونا و800 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 212 شركة توسط.

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