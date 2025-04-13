خلال أيام.. وزير النفط ‎الإيراني في بغداد لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة

شفق نيوز/ يزور وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، خلال الأيام القليلة القادمة، العاصمة العراقية بغداد، لإجراء محادثات تتعلق بملف الطاقة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، عن باك نجاد، قوله إنه سيقوم بزيارة للعراق في الأيام القليلة المقبلة؛ بناء على دعوة من نظيره العراقي حيان عبد الغني.

‎وأضاف أن "هناك علاقات وتفاعلات جيدة مع العراق في مختلف المجالات، وهذا التعاون قائم بشكل خاص في صناعة النفط وتنفيذ المشاريع النفطية بين البلدين".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، يعتزم وزير النفط توقيع مذكرات تفاهم في مجال الطاقة، خلال زيارته العراق.