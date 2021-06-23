"خلال أيام".. هيئة الإعلام والاتصالات تتحدث عن اجراءات بحق شركة كورك

شفق نيوز/ توعدت هيئة الاعلام والاتصالات في العراق، يوم الاربعاء، شركة "كورك تيليكوم" باجراءات قانونية خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرة إلى عدم جدية الشركة في حل الملفات العالقة ومعالجة الخروقات.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "سبق أن اتخذت سلسلة من الاجراءات التنظيمية بحق شركة كورك تيليكوم للاتصالات المتنقلة في العراق"، مبينة أن تلك الاجراءات تأتي "استنادا الى ما ورد في نص المادة (15/ ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق رقم 23 لسنة 2021 وانطلاقاً من الدور التنظيمي لهيئة الإعلام والاتصالات في تنظيم ومراقبة أداء شركات الهاتف النقال العاملة في العراق وفقاً للامر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ وبنود عقد الترخيص".

وأشار البيان إلى أن "تنبيهات وانذارات سابقة حثت على الإيفاء بالالتزامات القانونية والفنية والمالية المترتبة على الشركة"، لافتاً إلى "عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات مع الملاك المتقدم للشركة".

وتابع البيان، "التزاماً من الهيئة بالتوقيتات الزمنية التي وضعت في عقد الترخيص وما ورد في قانون الموازنة الاتحادية اعلاه من اجل تنظيم الإيفاء بالالتزامات المترتبة على الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، وحيث أن شركة كورك تيليكوم للاتصالات المتنقلة لم تف بالتزاماتها المشار اليها آنفا الى تاريح اصدار هذا البيان، ولم تبد أي جدية تجاه حل الملفات العالقة ومعالجة الخروقات، لذلك نود التنويه الى أنه واستنادا الى ماجاء في قرار مجلس المفوضين في الهيئة المرقم (2021 / ق60) المؤرخ في 21 /6/ 2021 فأن الهيئة قد اتخذت وماضية باتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى والتي قد تصل الى إتخاذ جميع التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في عقد الترخيص المبرم وبما يضمن الحفاظ على المال العام".

وأضاف "من منطلق حماية المستهلك والحفاظ على حقوق مشتركي شبكة كورك تليكوم فان الهيئة حريصة على ان تكون كل اجراءاتها وفقا لعقد الترخيص وبما يضمن استمرار تمتع المشتركين بخدمة الاتصالات المتنقلة في العراق من المشغلين المرخصين".

وأعلمت الهيئة " مشتركي شبكة كورك بأن هذا البيان صدر لإعلام الرأي العام بوضوح وشفافية الاجراءات التي اتخذت والتي سوف تتخذ في الايام القليلة المقبلة بحق شركة كورك التزاماً بالقانون وحفاظاً على المال العام وضماناً لحقوق المستهلك".

وسبق أن أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية في بيان صدر في العاشر من حزيران الحالي، عزمها اتخاذ إجراءات "لازمة" بحق شركة "كورك تيليكوم" بسب تجاوزها على حقوق الطيف الترددي ببث خدمة 4G.