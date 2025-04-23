خلال أيام.. توقف مرتقب لخدمة "ماستر كارد" في مصارف عراقية

شفق نيوز/ كشف خبير مالي ومسؤول سابق في البنك المركزي العراقي اليوم الاربعاء، ان بطاقات الماستر كارد ستتوقف العمل بها نهاية شهر نيسان الحالي لبعض المصارف.

وقال محمود داغر، لوكالة شفق نيوز ان "بطاقات الماستر كارد للمصارف المعاقبة سيتوقف العمل بها في خارج البلاد"، مشيرا الى انه "تم تمديد التعامل بهذه البطاقات للمصارف المعاقبة حتى نهاية الشهر".

واضاف داغر ان "بطاقات الماستر كارد للمصارف المعاقبة ستعمل بالدينار داخليا فقط".

وحسب متخصصون فان شركة ماستركارد قد اتخذت قرارا بإيقاف التعامل مع بعض الشركات والمصارف العراقية بسبب القيود المفروضة على تداول الدولار، ما يمثل تحدياً كبيراً للنظام المالي في العراق.

وتعرضت مصارف عدة عاملة في العراق للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بما يتعلق بعملية تحويل الدولار إلى خارج البلاد، في حين عزا ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار إلى قيام بعض التجار بالسحب من السوق السوداء.