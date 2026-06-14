خلال أيار.. خام البصرة ارتفع نحو 12 دولاراً ضمن سلة أوبك

شفق نيوز- بغداد

أظهر تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لشهر حزيران/يونيو 2026، تسجيل خام البصرة المتوسط العراقي ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أيار الماضي، ليكون من بين الخامات النفطية الأعلى ارتفاعاً ضمن سلة أوبك المرجعية، وسط تباين في أسعار الخام العالمية.

ووفقاً لجدول أسعار سلة أوبك المرجعية التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ارتفع سعر خام البصرة المتوسط العراقي بمقدار 11.83 دولاراً للبرميل على أساس شهري، ليبلغ 120.22 دولاراً للبرميل في أيار 2026، مقارنة بـ108.39 دولارات في نيسان الماضي.

وبيّن التقرير أن متوسط سعر خام البصرة المتوسط خلال عام 2025 بلغ 71.82 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع متوسطه منذ بداية عام 2026 وحتى الآن إلى 95.34 دولاراً للبرميل، ما يعكس زيادة واضحة في قيمة الخام العراقي مقارنة بالعام الماضي.

وأشار التقرير، إلى أن خام البصرة المتوسط جاء ضمن مجموعة الخامات متعددة الوجهات، إلى جانب الخام العربي الخفيف والإيراني الثقيل والكويتي المصدر، التي سجلت ارتفاعاً بمتوسط 12.49 دولاراً للبرميل، لتصل إلى متوسط 119.09 دولاراً في أيار.

في المقابل، سجلت عدة خامات عالمية وإفريقية تراجعات ملحوظة، إذ انخفض خام الصحراء الجزائرية بمقدار 24.40 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام بحر الشمال المؤرخ بمقدار 13.60 دولاراً، وخام الأورال الروسي 11.54 دولاراً للبرميل خلال الشهر ذاته.

كما ارتفعت قيمة سلة أوبك المرجعية (ORB) بمقدار 5.49 دولارات للبرميل خلال أيار، لتسجل متوسط 114.55 دولاراً، مقارنة بـ109.06 دولارات في نيسان.

وعزت أوبك حركة أسعار النفط خلال أيار إلى استمرار تقلبات السوق العالمية، وسط هيمنة ظروف الإمدادات وحالة عدم اليقين بشأن تدفقات النفط في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن تراجع الطلب في آسيا وأوروبا وازدياد المنافسة من خامات بديلة في الأسواق العالمية.