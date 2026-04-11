خلال نيسان.. لا تحميل للنفط من موانئ العراق و3 دول خليجية بسبب أزمة هرمز

شفق نيوز- بغداد

يواجه العراق ودول أخرى مطلة على مضيق هرمز تراجعًا ملحوظًا في حركة الملاحة خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري، وسط اضطرابات أثرت على عمليات تصدير النفط الخام عبر هذا الممر الحيوي.

وبحسب بيانات صادرة عن وحدة السلع البحرية التابعة لشركة S&P Global، لم تُسجّل أي عمليات تحميل للنفط الخام خلال شهر أبريل في موانئ تقع ضمن نطاق المضيق، شملت العراق، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، ما يعكس حالة من التباطؤ الحاد في حركة الشحن البحري للطاقة.

وأظهرت البيانات، أن عدد السفن العابرة للمضيق انخفض إلى 12 سفينة فقط في 9 أبريل/نيسان، مقارنة بمتوسط سابق كان يبلغ نحو 135 عبورًا يوميًا، وهو ما يشير إلى انخفاض كبير في النشاط الملاحي.

وتُقدَّر كميات النفط الخام والمكثفات المتأثرة بنحو 14.2 مليون برميل يوميًا، مع استمرار حالة القلق في أسواق الطاقة العالمية بسبب الوضع الأمني في المنطقة.

في المقابل، سجلت الصادرات النفطية الإيرانية نحو 1.38 مليون برميل يوميًا خلال الفترة ذاتها، مع استمرار حركة محدودة للسفن عبر المضيق.

وتتزايد الدعوات الدولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة عالميًا، وسط تحذيرات من انعكاسات محتملة على استقرار الأسواق وأسعار النفط.

وتعمل جهات دولية، بينها المنظمة البحرية الدولية، على وضع أطر لتعزيز أمن الملاحة وضمان مرور آمن للسفن في المنطقة