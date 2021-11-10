خلال أكتوبر.. ارتفاع أسعار المواد الإنشائية بالعراق متأثرة بصرف الدولار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، يوم الاربعاء، ارتفاع أسعار المواد الانشائية خلال شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه "نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية ادى ذلك بدوره الى رفع اسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة في القطاع الخاص بنسب متفاوتة على مستوى المحافظات كافة ما عدا اقليم كوردستان"، مبينا انه "تمت متابعة وتسجيل 64 مادة بناء تم تسجيلها في الأسواق المحلية لشهر تشرين الاول الماضي ومقارنتها باسعار شهر تشرين الثاني (2020) الذي ارتفع فيه سعر الدولار".

وكان العراق قد قرر خفض قيمة الدينار في تشرين الثاني ٢٠٢٠ بمقدار نحو ٢٠ بالمئة وتثبيته على سعر صرف ١٤٥ ألف دينار لكل ١٠٠ دولار أمريكي، بهدف تمويل سيولة إضافية لتجاوز تداعيات فيروس كورونا.

واضاف التقرير ان "اهم المؤشرات للمواد الاكثر استخداما و تأثيرا في الأسواق كانت لثلاثة مواد شملت الطابوق والاسمنت والحديد".

واشار الى ان "معدل سعر الطابوق العادي لشهر تشرين الاول الماضي بلغ 173 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بلغ 24% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي كان قد بلغ 140 الف دينار لكل 1000 طابوقة، فيما بلغ سعر الطابوق الجمهوري لشهر تشرين الاول 188 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بنسبة 17% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي بلغ 161 الف دينار لكل 1000 طابوقة".

واوضح ان "معدل سعر الاسمنت العادي لشهر تشرين الاول الماضي بلغ 103 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 14% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بسعر 90 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ معدل سعر الاسمنت المقاوم لشهر تشرين الاول 119 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي كان بسعر 112 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ سعر السمنت الابيض لشهر تشرين الاول 207 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 11% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي بلغ السعر فيه 186 الف دينار".

وبين ان اسعار الحديد " الشيش" من المنشأ الأجنبي لشهر تشرين الاول بلغت مليونا و279 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 64% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بسعر 779 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ معدل سعر الحديد" الشيلمان" لشهر تشرين الاول 21 الف دينار للمتر الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 40% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي بلغ 15 الف دينار للمتر الواحد".

ولفت الى ان "معدل سعر طابوق الثرمستون في تشرين الاول الماضي بلغ مليونين و98 الف دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 13% عن شهر تشرين الثاني الذي بلغ معدل السعر فيه مليونا و852 الف دينار".