خلال عام.. رز تايلاندي إلى العراق بأكثر من 600 مليون دولار

شفق نيوز/ استورد العراق كميات من الرز التايلاندي، بقيمة بلغت أكثر من 600 مليون دولار، خلال عام 2024.

وبحسب البيانات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "كمية الرز المستوردة من تايلاند بلغت 997 ألف طن بقيمة بلغت 610 ملايين و215 ألف دولار".

وأضافت أن "النمو السنوي في القيمة بين عام 2020 و2024 بلغت 160 سنويا"، مبينة ان "حصة العراق من الواردات التايلاندية بلغت 37%".

ويستورد العراق الرز من تايلاند والولايات المتحدة الامريكية والارجنتين، لاغراض البطاقة التموينية، فيما يستورد القطاع الخاص الرز من الهند.