خلال عام.. العراق يصدّر 97 مليون برميل من النفط إلى كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ أعلنت شركة النفط الكورية الوطنية، يوم الأحد، استيراد نحو 97 مليون برميل من النفط الخام العراقي خلال عام 2024 المنصرم.

وذكرت الشركة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "السعودية جاءت أولاً في كمية الصادرات النفطية إلى كوريا الجنوبية خلال العام الماضي وبكمية 343.285 مليون برميل، فيما جاءت الولايات المتحدة ثانيا بكمية 168.432 مليون برميل وجاءت الامارات ثالثا بصادرات بلغت 140.641 مليون برميل.

وأضافت أن "العراق جاء رابعا بكمية الصارات النفطية الى كوريا الجنوبية حيث بلغت هذه الصادرات 96.705 مليون برميل مرتفعة بنسبة 6.8% عن العام الذي سبقه والذي بلغت الصادرات فيه 90.514 مليون برميل، مبينة أن "الكويت جاء خامساً بكمية 92.084 مليون برميل، وجاءت قطر سادسا بكمية 57.055 مليون برميل".