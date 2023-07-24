خلال عام.. العراقيون أكثر الوافدين إلى تركيا

شفق نيوز / أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، أن العراق جاء بالمرتبة الأولى من حيث عدد الوافدين إلى تركيا عام 2022.

وذكرت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المواطنين العراقيين جاء المرتبة الأولى بين السكان الوافدين الأجانب لعام 2022 بنسبة 20٪، وتلا هذه المجموعة مواطنو إيران بنسبة 10.6٪ وأوزبكستان 7٪ وأفغانستان 6٪ وتركمانستان 4.8٪ على التوالي".

هذا وكانت وزارة الثقافة والسياحة التركية، قد أعلنت أمس الأول، أن عدد السيّاح العراقيين إلى تركيا، تجاوز حاجز المليون و 200 ألف سائح خلال العام 2022 الماضي.

في السياق، احتل مواطنو الاتحاد الروسي، المرتبة الأولى بين المهاجرين الأجانب في عام 2022 بنسبة 25٪، وتلا هذه المجموعة مواطنو أوكرانيا 8.1٪ ثم إيران 6.5٪ وأفغانستان 5.4٪ والعراق 4.8٪ على التوالي".