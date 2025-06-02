خلال عام.. "الرز الهندي" يكلف العراق نحو مليار دولار

شفق نيوز/ استورد العراق الرز من الهند بقيمة بلغت أكثر من 940 مليون دولار خلال عام 2024.

وبحسب الإحصاءات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن كمية الرز المستورد من الهند في عام 2024 بلغت 945 ألفاً و964 طناً بقيمة بلفت 943 مليوناً و734 دولاراً.

وأضافت أن "النمو السنوي في القيمة لهذه الصادرات بين 2020 إلى 2024 بلغت 14% في حين بلغت حصة العراق من هذه الواردات 57%.

ويستورد العراق الرز من تايلاند وأمريكا والأرجنتين، في حين يستورد القطاع الخاص العراقي، معظم الرز من الهند.