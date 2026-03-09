"خلال عام".. البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 80 مليار دولار

شفق نيوز – بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، عن حجم مبيعاته من العملة الصعبة التي بلغت أكثر من 80 مليار دولار خلال العام 2025.

وذكر البنك في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن مبيعاته من العملة الصعبة خلال عام 2025 بلغت 80 ملياراً و363 مليون دولار.

وأضاف أن المبيعات توزعت بين حوالات خارجية بلغت 73 ملياراً و943 مليون دولار، وتسويات دولية بلغت 3 مليارات و649 مليون دولار، فضلاً عن مبيعات نقدية بلغت مليارين و771 مليون دولار.

وأشار إلى أن إجمالي هذه المبيعات خلال عام 2025، والبالغ 80 ملياراً و363 مليون دولار، ارتفع بنسبة 3.88% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغت 77 ملياراً و652 مليون دولار، مبيناً أن مشترياته من العملة الأجنبية من وزارة المالية خلال عام 2025 بلغت 63 ملياراً و731 مليون دولار.