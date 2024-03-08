خلال شهر.. 44 ألف سائح عراقي يزورون سوريا بعد تسهيل إجراءات الدخول

شفق نيوز/ كشفت وزارة السياحة السورية أن 44 ألف عراقي زاروا البلاد خلال الشهر الأول من العام الحالي، بعد قرار تسهيل الدخول إلى البلاد.

وقال وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، إن عدد الزائرين العراقيين ارتفع إلى 44 ألفاً في الشهر الأول من العام الحالي، مرتفعاً ثلاثة أضعاف عن العام الماضي حيث بلغ عدد السياح العراقيين في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي 11 ألفاً.

وعزا سبب ارتفاع الزائرين العراقيين للبلاد، إلى قرار تسهيل دخولهم إلى الأراضي السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق، ياسين شريف الحجيمي، كان قد أعلن عن تخفيض رسوم تأشيرة الدخول للعراقيين القادمين إلى سوريا لغرض السياحة أو الزيارة الدينية والعلاجية من 80 إلى 50 دولارا والإقامة لمدة شهر وبالتعليمات نفسها، حيث يتم الحصول عليها من مطار دمشق أو المنافذ البرية.

وأوضح مرتيني أن "الحكومة السورية تولي أهمية لقطاع السياحة العراقية، وبالتالي فإنه يتم تقديم كل التسهيلات للزائرين العراقيين"، معرباً عن أمله أن "يكون هذا القرار يشجع على قدوم العائلات العراقية للاصطياف في سوريا، وليس فقط رجال الأعمال أو السياحة الدينية والثقافية".

وفيما يتعلق بمشاركة سوريا في معرض بغداد الدولي، كشف وزير السياحة السوري أن "مساحة الجناح السوري في هذا المعرض ما يقرب من 140 متراً مربعاً وهو من أكبر الأجنحة المشاركة"، مشيراً إلى أنه من خلال هذه المشاركة "يتم استهداف كل أنماط السياحة في سوريا".