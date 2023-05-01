خلال شهر.. 3.5 مليار دولار مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي من العملة

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال شهر نيسان الماضي نحو 3.5 مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر نيسان الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 3 مليارات و456 مليوناً و357 ألفاً و218 دولاراً، بمتوسط بيع يومي بلغ 203 ملايين و315 ألفاً و130 دولاراً، مرتفعا بنسبة 4% عن الشهر الذي سبقه والبالغ متوسط بيع اليومي 195 مليوناً و319 ألفاً و44 دولاراً، ومرتفعا بنسبة 2.16% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن مزاد العملة في البنك المركزي العراقي لا يقام طوال لأيام محددة في الأسبوع، بالإضافة إلى توقفه في أيام العطل والمناسبات.

واضاف مراسلنا ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي مليارين و838 مليوناً و157 ألفاً و218 دولاراً، بنسبة ارتفاع بلغت 78.22% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 618 مليوناً و200 ألف دولار.

واشار الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، وسعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.