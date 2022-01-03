خلال شهر واحد.. مبيعات المركزي العراقي تتجاوز 4 مليارات دولار

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة خلال شهر كانون الاول الماضي اكثر من 4 مليارات دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر كانون الاول الماضي 4 مليارات و114 مليونا و079 الف دولار، وبمعدل 195 مليونا و 909 الفا و396 دولارا يوميا، مرتفعة عن شهر تشرين الثاني الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 167 مليونا و397 الفا و128 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.