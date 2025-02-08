خلال شهر.. موانئ العراق تصدر أكثر من 3 آلاف حاوية لمنتجات وطنية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم السبت، عن احصائية التصدير الخاصة بالمنتوج الوطني عبر الموانئ لشهر كانون الثاني 2025، بواقع أكثر من 3 آلاف حاوية مصدرة لمختلف الدول.

وقال مدير عام الشركة، فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "إحصائية التصدير الخاصة بالمنتوج الوطني عبر الموانئ لشهر كانون الثاني، بلغت (3474) حاوية، بوزن إجمالي بلغ (79,992) طناً، وتم تصديرها إلى موانئ دبي وعجمان والهند وباكستان".

وأوضح الفرطوسي، أن "المواد التي تم تصديرها عبر الحاويات شملت مجموعة متنوعة من المنتجات الوطنية، بينها التمور، مخلفات الكارتون (ورق)، مخلفات الألمنيوم، مشتقات النفط، فول الصويا، والزيوت النباتية".