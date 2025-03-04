خلال شهر.. ضبط 13 حالة تهريب للوقود في العراق

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق، يوم الثلاثاء، ضبط 13 حالة ومحاولة لتهريب وقود مختلف الأنواع، خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وذكرت الشركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ملاكات هيئة التفتيش التابعة لها خلال شهر كانون الثاني الماضي وبالتعاون مع مديريات شرطة الطاقة وأجهزة الأمن الوطني نفذت العديد من العمليات التفتيشية نتج عنها ضبط (13) حالة لتهريب الوقود بأنواعه".

ونقل البيان عن مدير عام الشركة، حسين طالب عبود، قوله إن الكميات الوقودية ضُبِطَت بأكثر من محافظة تنوعت ما بين عجلات وخزانات وحوضيات مختلفة السعات معدة لتهريب الوقود، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق منفذي جريمة التهريب تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".

وأشاد طالب، بملاكات الشركة التفتيشية التي تتابع بإستمرار من خلال جولاتها واجراءاتها اية نشاطات مشبوهة فتبادر فوراً الى تطبيق الاجراءات القانونية بالتعاون مع أجهزة الأمن الوطني وشرطة الطاقة.

وعن احصائية النشاط التفتيشي للشركة بجميع فروعها في المحافظات، كشف مدير هيئة التفتيش علاء عدنان، عن "تكثيف الجولات اليومية على جميع المنافذ التوزيعية حيث أجرت (9403) جولة تفتيشية على المواقع التجهيزية".

وأوضح عدنان، أن العملية رصد من خلالها ( 5100) مخالفة، أما مجموع مخالفات برنامج الرقابة الألكترونية الخاص بمنتوج زيت الغاز فقد بلغت ( 1703) مخالفة"، مؤكداً مُضيّ الشركة بمتابعة ملف تهريب الوقود لغاية القضاء عليه.