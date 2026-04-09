خلال شهر.. سوق العراق يتداول أكثر من 12 مليار سهم بقيمة 26 مليار دينار

شفق نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، أن معدل تداولاته تجاوز 12 مليار سهم بقيمة 26 مليار دينار خلال شهر آذار/مارس الماضي.

وأفاد تقرير للسوق اطلعت عليه وكالة شفق نيوز بأن السوق نظم 17 جلسة تداول منتظمة خلال الشهر، تداولت فيها 81 شركة من أصل 118 شركة مدرجة في السوق.

وأضاف أن عدد الصفقات المنفذة بلغت نحو 16775 صفقة، فيما سجل عدد الأسهم المتداولة أكثر من 12 مليارا و 819 مليون سهم بقيمة بلغت 26 مليارا و 993 مليون دينار على مختلف القطاعات.

وأظهر التقرير أن مؤشر الأسعار المتداولة (ISX60) أغلق في نهاية الشهر عند 964.57 نقطة، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.12% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، وهو ما يعكس حالة من الترقب والتحفظ بين المستثمرين خلال فترات التداول.

ويشهد السوق العراقي، الذي يضم قطاعات متنوعة تشمل المصارف والاتصالات والصناعة والتأمين والاستثمار والخدمات، حركة تداول منتظمة رغم التحديات الاقتصادية.