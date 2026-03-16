خلال شهر.. سوق العراق يتداول أكثر من 1.8 مليار سهم

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، أن 68 شركة فقط من أصل 104 شركات مدرجة في السوق شهدت تداولاً فعلياً لأسهمها خلال الشهر، فيما لم تظهر حركة بيع وشراء في أسهم 26 شركة بسبب عدم تلاقي أوامر البيع مع الشراء.

وأفاد تقرير للسوق، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأن السوق نظم 20 جلسة تداول منتظمة خلال الشهر، بمشاركة 104 شركات مدرجة، بينما استمر توقف 10 شركات عن التداول لعدم تقديم الإفصاحات المطلوبة.

وأضاف أن عدد الصفقات المنفذة بلغ نحو 4,124 صفقة، فيما سجل عدد الأسهم المتداولة أكثر من 1.8 مليار سهم، بقيمة بلغت 16 ملياراً و784 مليون دينار، في مختلف القطاعات.

وأظهر التقرير أن مؤشر الأسعار المتداولة (ISX60) أغلق في نهاية الشهر عند 952.44 نقطة، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.26% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ما يعكس حالة من الترقب والتحفظ بين المستثمرين خلال فترات التداول.

ويشهد السوق العراقي، الذي يضم قطاعات متنوعة تشمل المصارف والاتصالات والصناعة والتأمين والاستثمار والخدمات، حركة تداول منتظمة رغم التحديات الاقتصادية.