خلال شهر.. سوق العراق يتداول أسهماً بقيمة تجاوزت 100 مليار دينار

شفق نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاحد، عن تداول 83 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 100 مليار دينار خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "نظم 20 جلسة تداول، وكان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الشهر الماضي بلغت 71 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 83 ملياراً و510 ملايين و366 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 102 مليار 405 ملايين دينار من خلال تنفيذ 21355 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 968.84 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 2.42% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق. .