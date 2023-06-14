خلال شهر .. إرتفاع إنتاج العراق من النفط ضمن منظمة أوبك

شفق نيوز/ اعلنت منظمة اوبك، ان إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في المنظمة من النفط في ايار انخفض بمقدار 464 الف برميل يوميا ليصل الى 28,065 مليون برميل يوميًا مقارنة بشهر نيسان الماضي بفعل انخفاض انتاج السعودية والامارات، فيما ارتفع انتاج العراق حسب المصادر الثانوية للمنظمة.

وبحسب التقرير لشهر حزيران لمنظمة اوبك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز فإن " ان اكبر الانخفاضات جاءت اولا من السعودية اذ انخفض انتاجها النفطي نحو 519 الف برميل يوميا ليصل الى 9.977 ملايين برميل يوميا، يليها الامارات بانخفاض بلغ 140 الف برميل يوميا ليصل انتاجها النفطي الى 2.894 مليون برميل يوميا، يليه الكويت والجزائر بانخفاض 95 و36 الف برميل على الترتيب ".

واشارت الى ان " اكثر الدول ارتفاعا في انتاجها النفطي لشهر ايار الماضي جاءت نيجيريا بـ 171 الف برميل يوميا، تلتها ايران بارتفاع بلغ 61 الف برميل يوميا، يليها انغولا بارتفاع بلغ 54 الاف برميل يوميا، ومن ثم العراق بارتفاع بلغ 22 برميل يوميا ليصل انتاجه 4.137 ملايين برميل يوميا".

وتوقعت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في تقريرها لشهر حزيران تراجع الطلب على النفط في الصين بنحو 60 ألف برميل يومياً في 2022، مقارنة بالتقديرات السابقة الشهر الماضي بارتفاع الطلب بنحو 120 ألف برميل يومياً.