خلال شهر.. تداول 88 مليار سهم بقيمة 84 مليار دينار في العراق

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأحد، عن تداول 88 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 84 مليار دينار، خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وذكر السوق، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوق نظم 22 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداول أسهمها خلال تشرين الأول، قد بلغت 81 شركة مساهمة، من أصل 110 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 88 مليار و232 مليوناً و25 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 84 ملياراً و455 مليوناً و79 ألف دينار، من خلال تنفيذ 22160 صفقة".

وأشار السوق، إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 1044 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 12% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية، ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 110 شركات مساهمة عراقية، تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.