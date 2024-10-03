خلال شهر.. الهند تستورد نحو مليون برميل نفط من العراق يومياً

شفق نيوز/ أظهرت بيانات شركة "فورتيكسا" لتتبع شحنات الطاقة، يوم الخميس، ارتفاع طلب الهند على النفط بشكل كبير خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مع قيام البلاد بزيادة وارداتها من النفط الخام من مورديها التقليديين، بما في ذلك العراق والسعودية.

وبحسب بيانات الشركة، التي ترجمتها وكالة شفق نيوز، فإن "واردات الهند من العراق والسعودية ارتفعت بنسبة 16 في المئة و37 في المئة على التوالي، خلال شهر أيلول/سبتمبر، مقارنة بشهر آب/أغسطس".

وفقًا للبيانات، استوردت الهند 688 ألف برميل يوميًا في أيلول/سبتمبر الماضي من السعودية مقابل 501 ألف برميل يوميًا في آب/أغسطس، بينما زود العراق 894 ألف برميل يوميًا من النفط الخام في أيلول/سبتمبر مقابل 771 ألف برميل يوميًا في شهر آب/أغسطس.

ومع ذلك، ما تزال روسيا أكبر مورد للنفط الخام للبلاد، بأكثر من 1.79 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل 38 في المئة من إجمالي واردات الهند من النفط، وفي وقت سابق من آب/أغسطس، استوردت الهند 1.61 مليون برميل يوميًا من روسيا، بحسب للبيانات.

وأظهرت بيانات الشركة، أن واردات الهند من النفط الخام ارتفعت بنسبة 12.7 في المئة خلال أيلول/سبتمبر، لتصل إلى 4.7 مليون برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب أكثر مع اقتراب موسم الأعياد، مما يدفع المصافي الهندية إلى البحث عن المزيد من الإمدادات.

وتعتمد الهند على الواردات لأكثر من 85 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، وقد يفيد انخفاض أسعار الخام خلال النصف الأخير من العام شركات تسويق النفط المملوكة للدولة مثل شركة النفط الهندية المحدودة IOCL) ) وشركة بهارات بتروليوم المحدودة BPCL) ) وشركة هندوستان بتروليوم المحدودة HPCL) ) من خلال تعزيز هوامش التكرير الخاصة بها بسبب انخفاض تكاليف المدخلات.