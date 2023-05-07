خلال شهر .. العراق يُصدّر نحو 6 ملايين برميل من النفط لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 6 ملايين برميل في شهر نيسان/أبريل الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر نيسان الماضي 5.940 ملايين برميل و بمتوسط بلغ 198 الف برميل يوميا، منخفضا عن شهر آذار/مارس الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.533 ملايين برميل و بمتوسط 243 ألف برميل يوميا.

واضافت ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان بمتوسط 241 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 180 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 222 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 148 الف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا، والمكسيك، والسعودية ، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 10 ملايين برميل، و140 الف برميل يوميا"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".