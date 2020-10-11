خلال شهر.. العراق يستورد سلعاً ايرانية بـ565 مليون دولار

شفق نيوز/ أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي، الأحد، أن العراق استورد خلال شهر ايلول الماضي سلعاً ايرانية بمبلغ 565 مليون دولار.

وقال لطيفي في بيان ان "حجم التجارة الخارجية سجلت 11 مليون طن من السلع بقيمة 5.767 مليار دولار في شهر أيلول 2020"، مبينا ان "الصادرات استحوذت على 8.252 مليون طن من إجمالي حجم التجارة الخارجية بقيمة 2.691 مليار دولار في مقابل 2.690 مليون طن واردات بقيمة 3.076 مليار دولار".

وأضاف أن "الصين تصدرت قائمة الدول المستوردة للسلع الايرانية في الشهر المذكور بـ 2.267 مليون طن بقيمة 669 مليون دولار، تلاها العراق بـ 1.415 مليون طن بسعر 565 مليون دولار والامارات بـ 1.215 مليون طن بقيمة 379 مليون دولار إضافة الى افغانستان بحجم 704 الاف طن بقيمة 232 مليون دولار وتركيا بـ 380 الف طن بقيمة 218 مليون دولار".

وأشار الى أن "الصادرات سجلت نموا كمّيا بنسبة 6 بالمئة وسعريا بنسبة 24.5 بالمئة عن الشهر السابق ما يعكس عودة التجارة الايرانية لطبيعتها بعد أزمة كورونا وإغلاق الحدود".



