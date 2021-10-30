خلال شهر.. العراق يحرق أكثر من نصف غازه المنتج يومياً

شفق نيوز / أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، أن إنتاج الغاز المصاحب خلال أيلول الماضي ارتفع ليصل 2879 مقمق باليوم، فيما أشارت إلى أن المحروق منه يبلغ 1507 مقمق يوميا.

وذكرت الوزارة في إحصائية لها نشرت على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "إنتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر ايلول الماضي ارتفع ليصل الى 2879 مقمق باليوم"، مبينة أن "المحروق بلغ 1507 مقمق باليوم".

وأضافت أن "انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 348 مقمق باليوم والمحروق منه بلغ 115 مقمق باليوم، في حين بلغ انتاج الغاز المصاحب من نفط البصرة وذي قار وميسان 2531 مقمق باليوم والمحروق 1392 مقمق باليوم".

ولفتت الوزارة إلى أن "انتاج العراق من الغاز الجاف بلغ 1317 مقمق يومياً، فيما بلغ إنتاج الغاز السائل 5571 طنا يومياً".

وبحسب التقديرات الأولية لوزارة النفط فإن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 124 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق في المرتبة الـ11 بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي والرابع عربياً.