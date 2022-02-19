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خلال شهر.. العراق في المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-19T08:44:21+0000
خلال شهر.. العراق في المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية ان العراقيين جاءوا بالمرتبة الثانية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب ارتفعت بنسبة 56.5٪ في كانون الثاني الماضي 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 4 آلاف و186 منزلًا، حصلت اسطنبول على أعلى حصة بواقع الف و771 من مبيعات المنازل للاجانب، وجاءت انطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات  914 منزلًا، ثم انقرة بواقع  269 منزلا". 

واضافت ان "مبيعات المنازل للأجانب لشهر كانون الثاني من عام 2022 انخفضت عن شهر كانون الأول من عام 2021 بنسبة 46.61 بالمئة". 

واشارت إلى ان "الايرانيين تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال كانون الثاني وبعدد 761 منزلا "، وجاء العراق بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 513 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 479 منزلا، والمانيا رابعا بعدد 204 منزلا، وكازخستان خامسا وبعدد 132 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنه تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021.

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