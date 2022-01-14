خلال شهر .. العراق ثانيا ضمن قائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل بتركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الجمعة، ان العراقيين جاءوا بالمرتبة الثانية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الأول الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب ارتفعت بنسبة 77.1٪ في كانون الأول الماضي 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 7 آلاف و848 منزلًا، حصلت اسطنبول على أعلى حصة بواقع ثلاثة الاف و300 منزل، وجاءت انطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات 827 منزلًا، ثم انقرة بواقع 489 منزلا".

واضافت ان "تركيا باعت خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية كانون الاول 58 ألفا و576 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 43.5%".

واشارت إلى ان "الايرانيين تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال كانون الاول وبعدد 1462 منزلا "، وجاء العراق بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 1039 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 885 منزلا، والمانيا رابعا بعدد 296 منزلا، وكازخستان خامسا وبعدد 282 منزلا".

ويتصدر العراقيون قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، الا انه تراجع للمركز الثاني بعد ايران مع بداية العام الحالي 2021، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.