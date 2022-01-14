سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال شهر .. العراق ثانيا ضمن قائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل بتركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-14T12:01:09+0000
خلال شهر .. العراق ثانيا ضمن قائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل بتركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الجمعة، ان العراقيين جاءوا بالمرتبة الثانية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الأول الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب ارتفعت بنسبة 77.1٪ في كانون الأول الماضي 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 7 آلاف و848 منزلًا، حصلت اسطنبول على أعلى حصة بواقع ثلاثة الاف و300 منزل، وجاءت انطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات 827 منزلًا، ثم انقرة بواقع 489 منزلا".

واضافت ان "تركيا باعت خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية كانون الاول 58 ألفا و576 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 43.5%".

واشارت إلى ان "الايرانيين تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال كانون الاول وبعدد 1462 منزلا "، وجاء العراق بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 1039 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 885 منزلا، والمانيا رابعا بعدد 296 منزلا، وكازخستان خامسا وبعدد 282 منزلا".

ويتصدر العراقيون قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، الا انه تراجع للمركز الثاني بعد ايران مع بداية العام الحالي 2021، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.

related

بعد تبوئه المرتبة الأولى .. العراق يتراجع بقائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل في تركيا

Date: 2021-09-14 11:31:42
بعد تبوئه المرتبة الأولى .. العراق يتراجع بقائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل في تركيا

للشهر الثاني العراق يتراجع للمرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

Date: 2021-10-13 08:18:01
للشهر الثاني العراق يتراجع للمرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

العراقيون بصدارة الراغبين بشراء عقارات في تركيا

Date: 2019-07-28 11:14:44
العراقيون بصدارة الراغبين بشراء عقارات في تركيا

للشهر الثالث.. العراقيون يتصدرون قائمة الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا

Date: 2021-08-14 05:34:48
للشهر الثالث.. العراقيون يتصدرون قائمة الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا

العراقيون بصدارة المشترين.. تركيا تبيع 20 ألف شقة بالنصف الأول من 2019

Date: 2019-08-31 14:19:41
العراقيون بصدارة المشترين.. تركيا تبيع 20 ألف شقة بالنصف الأول من 2019

العراق ثانيا في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

Date: 2021-05-12 07:56:26
العراق ثانيا في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

تقرير: تكلفة المعيشة في العراق أكثر من تركيا واقل من الكويت

Date: 2021-02-28 07:03:59
تقرير: تكلفة المعيشة في العراق أكثر من تركيا واقل من الكويت

السعودية تعلق استيراد بعض السلع التركية

Date: 2020-11-27 15:48:24
السعودية تعلق استيراد بعض السلع التركية