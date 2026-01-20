خلال شهر.. العراقيون رابع أكبر المشترين للعقارات في تركيا

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، احتلال العراقيين المرتبة الرابعة بين أكثر الجنسيات شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وذكرت الهيئة، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مبيعات المنازل في تركيا شهدت ارتفاعاً بنسبة 19.8% في كانون الأول/ ديسمبر مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 254,777 منزلاً.

وأضافت أن مبيعات المنازل للأجانب ارتفعت بنسبة 5.1% مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، لتبلغ 2,541 منزلاً، مشيرةً إلى أن مبيعات المنازل للأجانب شكّلت 1.0% من إجمالي مبيعات المنازل خلال الشهر ذاته.

وأشارت الهيئة، إلى أن الروس تصدّروا قائمة الجنسيات الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر ديسمبر بعدد 504 منازل، تلتهم إيران في المرتبة الثانية بـ232 منزلاً، ثم أوكرانيا ثالثاً بواقع 193 منزلاً.

وجاء العراقيون، بحسب الهيئة، في المرتبة الرابعة بشراء 133 منزلاً، تلتهم أذربيجان خامساً بـ113 منزلاً، ثم ألمانيا سادساً بـ 105 منازل، وكازاخستان سابعاً بـ92 منزلاً، فيما حلّت السعودية ثامناً بـ 74 منزلاً، وأفغانستان تاسعاً بـ71 منزلاً، تليها الصين عاشراً بالعدد ذاته.

وكان العراقيون قد تصدّروا قائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل في تركيا منذ عام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع إلى المركز الثاني بعد إيران مع بداية عام 2021، ثم إلى المركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد الهيمنة الروسية على العقارات التركية، قبل أن يتراجع ترتيبهم لاحقاً إلى المركز الخامس.