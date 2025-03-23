خلال شهر.. السيارات العاملة بالغاز في العراق استهلكت 29 مليون لتر

شفق نيوز/ كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية، يوم الأحد، عن استهلاك 29 مليون لتر، من الغاز السائل للسيارات خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، وذلك بعد أن كشفت وزارة النفط عن ارتفاع أعداد السيارات العاملة بالغاز في بيان سابق.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب عبود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكميات المستهلكة من غاز السيارات LPG خلال شباط الماضي بلغت أكثر من 29 مليون لتر من منافذ شركتي التوزيع وتعبئة الغاز، البالغ عددها 127 منفذا، منها 74 منفذاً تابعاً لشركة التوزيع، و53 منفذاً تابعاً لشركة تعبئة الغاز".

من جانبه، أشار مدير هيئة التجهيز فلاح هاشم، في ذات البيان، إلى "تكثيف الجهود من أجل زيادة أعداد منافذ غاز المركبات في المحطات الحكومية والأهلية"، مؤكداً بأن "العمل جارِ لإفتتاح منافذ أخرى جديدة".

وكانت وزارة النفط العراقية، أعلنت في 19 من الشهر الحالي، أن عدد المركبات التي تعمل بالغاز السائل، بلغت أكثر من 70 ألف مركبة، فيما أشارت إلى تبسيط إجراءات إضافة منظومة الغاز للمركبات.

ونقلت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن المدير العام للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين، أن "أعداد المركبات التي تستخدم وقود الغاز ارتفعت إلى الضعف خلال عمر الحكومة الحالي".

وأضاف حسين، بحسب البيان، أن "ذلك يأتي تنفيذاً للبرنامج الحكومي والمتابعة المستمرة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني"، مبينا أن "مشروع اضافة منظومات الغاز للسيارات يشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، وذلك لما يتمتع به من مزايا إيجابية وبيئية واقتصادية ودرجة أمان عالية".

وتابع أن "معدلات السيارات التي تعمل بوقود الغاز السائل بلغت أكثر من 73 ألف سيارة في العراق، بعد ان كانت اعدادها عند تسلم الحكومة لا تتجاوز 32 الف سيارة"، مؤكدا أن "الانتاجية الخاصة بالشهر الماضي لإضافة المنظومات، بلغت 1413 منظومة، تمت إضافتها داخل الورش الفنية المنتشرة في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "الشركة قامت بتبسيط الاجراءات الخاصة بإضافة المنظومات عبر اعتماد التسجيل الإلكتروني ورابط التقديم على منصة أور الإلكترونية الحكومية".