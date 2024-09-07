خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول 67 مليار سهم بقيمة 43 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، عن تداول 67 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 43 مليار دينار خلال شهر آب الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوق نظم 20 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال آب/أغسطس الماضي بلغت 76 شركة مساهمة، من أصل 107 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 67 مليارا و 306 ملايين و 464 الف سهم بقيمة مالية بلغت 43 مليارا و 149 مليونا و 900 الف دينار من خلال تنفيذ 11758 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 858 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 4% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 107 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.