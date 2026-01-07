خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول 63 مليار سهم بقيمة تتجاوز 78 مليار دينار

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية "البورصة"، اليوم الأربعاء، عن تداول 63 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 78 مليار دينار عراقي خلال شهر كانون الأول الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن السوق نظم 20 جلسة تداول، فيما بلغ عدد الشركات التي جرى تداول أسهمها خلال كانون الأول 79 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق.

وأضاف أن عدد الأسهم المتداولة بلغ 63 ملياراً و670 مليوناً و702 ألف سهم، بقيمة مالية وصلت إلى 78 ملياراً و696 مليوناً و26 ألف دينار، جرى تنفيذها من خلال 18 ألفاً و173 صفقة.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق عند 983.31 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.92% مقارنة بإغلاقه في الجلسة السابقة.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ويضم 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.