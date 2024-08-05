خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول 61 مليار سهم بقيمة 60 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول 61 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 60 مليار دينار خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه نظم 21 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال شهر تموز/ يوليو الماضي 75 شركة مساهمة، من أصل 107 شركات مدرجة في السوق.

وبين أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 61 ملياراً و327 مليوناً و427 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 60 ملياراً و199 مليوناً و416 ألف دينار من خلال تنفيذ 11 ألفاً و309 صفقات"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 896.25 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.6% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.