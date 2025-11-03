خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول 37 مليار سهم بقيمة 53 مليار دينار

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول 37 مليار سهم بقيمة مالية بلغت اكثر من 53 مليار دينار خلال شهر تشرين الاول الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوق نظم 22 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال تشرين الأول الماضي بلغت 80 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 37 ملياراً و982 مليوناً و411 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 53 ملياراً و103 ملايين دينار من خلال تنفيذ 18316 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 940.17 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 2.4% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية، تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.