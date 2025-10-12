خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول 37 مليار سهم بـ28 مليار دينار

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأحد، تداول 37 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 28 مليار دينار خلال شهر أيلول الماضي.

وذكر السوق، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوق نظم 21 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال أيلول الماضي بلغت 76 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 37 ملياراً و238 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 28 مليارا و97 مليونا و479 الف دينار من خلال تنفيذ 16903 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 963.39 نقطة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.57% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية، ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.