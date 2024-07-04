خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول 34 مليار سهم بقيمة 34 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، عن تداول 34 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 34 مليار دينار خلال شهر حزيران الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوق نظم 15 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال حزيران بلغت 74 شركة مساهمة، من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 34 مليارا و 159 مليونا و 214 الف سهم بقيمة مالية بلغت 34 مليارا و 210 ملايين و520 الف دينار من خلال تنفيذ 8994 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 882 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 2.8% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين لشهر حزيران بلغ 143 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 485 مليون دينار من خلال تداول 7 شركات، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 418 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1.278 مليار دينار من خلال تداول 8 شركات مساهمة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.