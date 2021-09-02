خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول 140 مليار سهم بقيمة 113 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، عن تداول 140 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 113 مليار دينار خلال شهر آب الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال شهر آب بلغت 46 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 22 شركة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين، فيما يستمر توقف 18 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 140 مليارا و809 مليونا و 220 الف سهم بقيمة مالية بلغت 113 مليارا و374 مليون دينار من خلال تنفيذ 8465 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 594.200 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 3.27% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين لشهر آب بلغ مليارين و768 مليون سهم بقيمة مالية بلغت مليارين و 645 مليون دينار من خلال تداول 14 شركة مساهمة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين مليارين و337 مليون سهم بقيمة مالية بلغت مليارين و895 مليون دينار من خلال تداول 12 شركة مساهمة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.