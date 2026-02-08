خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول 13 مليار سهم بقيمة 15 مليار دينار

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاحد، تداول 13 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 15 مليار دينار خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوق نظم 18 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال كانون الثاني 78 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 13 ملياراً و227 مليوناً و978 الف سهم، بقيمة مالية بلغت 15 ملياراً و991 مليوناً و140 الف دينار، من خلال تنفيذ 13704 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 953.94 نقطة مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.99% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق .