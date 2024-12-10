خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول أكثر من 204 مليارات سهم بقيمة 68 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، عن تداول 204 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 68 مليار دينار خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوق نظم 18 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال تشرين الثاني بلغت 73 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 204 مليارات و3 ملايين و724 ألف سهم، بقيمة مالية بلغت 68 ملياراً و692 مليونا و599 ألف دينار من خلال تنفيذ 17684 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 1031 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.3% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق. للأوراق المالية.