خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 186 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن تداول 146 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 186 مليار دينار خلال شهر شباط الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال شباط بلغت 73 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 27 شركة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين، فيما يستمر توقف 3 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 146 ملياراً و963 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 186 ملياراً و750 مليون دينار من خلال تنفيذ 11 ألفاً و474 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 637.070 نقطة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين لشهر شباط بلغ 130 ملياراً و695 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 160 ملياراً و109 ملايين دينار من خلال تنفيذ 394 عقداً، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 131 ملياراً و492 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 168 ملياراً و156 مليون دينار من خلال تنفيذ 856 عقداً".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.