خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 18 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الثلاثاء، عن تداول 12 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 18 مليار دينار خلال شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال كانون الأول بلغ 71 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 29 شركة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين، ويستمر توقف 3 شركات لعدم تقديم الإفصاح، من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 12 ملياراً و398 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 18 ملياراً و14 مليون دينار من خلال تنفيذ 9742 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 585.95 نقطة".

وأشار السوق إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين لشهر كانون الاول بلغ 912 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1.1 مليار دينار من خلال تنفيذ 293 عقد، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 1.6 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 3.4 مليار دينار من خلال تنفيذ 689 عقداً".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.