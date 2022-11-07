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خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول اسهما بقيمة 25 مليار دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-07T10:45:14+0000
خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول اسهما بقيمة 25 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول 37 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 25 مليار دينار خلال شهر تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال تشرين الاول بلغت 77 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 24 شركة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين فيما يستمر توقف شركتين لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 37 ملياراً و421 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 25 ملياراً و125 مليون دينار من خلال تنفيذ 14 الف و877 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 598.2 نقطة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين لشهر تشرين الاول بلغ 1.27 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 1.3 مليار دينار من خلال تنفيذ 491 عقداً، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 1.73 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 4.37 مليار دينار من خلال تنفيذ 1598 عقداً".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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