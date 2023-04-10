خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول اسهما بقيمة 11 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول ثمانية مليارات سهم بقيمة مالية تجاوزت 11 مليار دينار خلال شهر اذار/ مارس الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اذار بلغ 65 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 35 شركة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين، ويستمر توقف 3 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وبين ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ ثمانية مليارات و767 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 11 مليارا و410 ملايين دينار من خلال تنفيذ 8455 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 641.460 نقطة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين لشهر اذار بلغ 760 مليونا و967 الف سهم بقيمة مالية بلغت 11 مليارا و222 مليون دينار من خلال تنفيذ 354 عقد، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 878 مليارا و140 مليون سهم بقيمة مالية بلغت مليارا و574 مليون دينار من خلال تنفيذ 542 عقد".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.