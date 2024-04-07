لأول مرة و خلال شهرين .. نظام الدفع الالكتروني بالدينار العراقي يتجاوز تريليوناً

شفق نيوز/ أفادت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الأحد، أن عمليات الدفع بنظام الدفع الإلكتروني بالتجزئة بالدينار العراقي ارتفعت لتصل الى أكثر من 1.2 تريليون دينار عراقي لشهر شباط الماضي 2024 بارتفاع شهري بلغ 15% مقارنة مع شهر كانون الثاني لسنة 2024 وبارتفاع سنوي بلغت نسبته 96% مقارنة مع شهر شباط من سنة 2023.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها، أن حجم التعاملات بنظام الدفع الإلكتروني تجاوز حاجز تريليون دينار لأول مرة في شهر كانون الثاني من السنة الحالية ليبلغ ترليون دينار، وارتفع في شهر شباط مجددا ليبلغ 1.16 تريليون دينار عراقي

ووفقا للتقرير فإن، هذه الارتفاعات تأتي مع الآليات الجديدة التي تم استخدامها مع بداية السنة في ضرورة التعاملات الالكترونية مع الجهات الحكومية وايضا الاعتماد على الدفع الإلكتروني في مختلف محطات تجهيز الوقود، ومن المتوقع أن يستمر الصعود إذا ما تواصلت حزمة الإصلاحات التي من شأنها زيادة الطلب على الدفع الإلكتروني.

وتوقعت المؤسسة ايضا ان تتجاوز عمليات الدفع الإلكتروني خلال الأشهر القادمة لتبلغ 3 تريليونات دينار عراقي عبر منظومة الدفع الالكتروني لتصل الى اكثر من 25 تريليون دينار عراقي خلال مجمل السنة الحالية.

ووفقا للتقرير، فانه ليست كل عمليات الدفع الإلكتروني تظهر على هذا النظام فهنالك بعض عمليات الشراء او السحب التي تتم عبر منظومات خاصة بشركات الدفع الالكتروني غير مرتبطة بهذا النظام مما يعني أن حجم التعاملات الالكترونية المالية في ازدياد و هناك توجه حقيقي نحو التغيير نحو الدفع الالكتروني الأمر الذي من شأنه ان يحسن من الشمول المالي في العراق.